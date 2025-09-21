Présentation de la Radio de la Résistance Musée Jean Moulin « Souvenir de mon pays » Saint-Andiol

Présentation de la Radio de la Résistance Musée Jean Moulin « Souvenir de mon pays » Saint-Andiol dimanche 21 septembre 2025.

– Dimanche 10h : présentation et démonstration de la Radio de la Résistance ️ par M. Luban (Halle Jouve – Château de Saint-Andiol)

⚠️ Pour cette animation : inscription préalable obligatoire au musée !

Une belle occasion de plonger dans l’Histoire et de partager un moment convivial en famille ou entre amis !

Infos et réservations : 04 90 95 48 95

Musée Jean Moulin « Souvenir de mon pays » 13670 st andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0490954895

– Une plongée inédite dans la vie de Jean Moulin

– Dans un bâtiment historique, jadis école communale où Jean Moulin fut élève

– La découverte de ses racines provençales

– Plus de 200m² d’exposition

– 200 photos rares, archives, objects d’époque et films

– Des vidéos pédagogiques

– Reconstitution avec effets sonores et visuels de la carlingue de l’avion qui a parachuté Jean Moulin près de Saint Andiol le 2 janvier 1942

« Souvenir de mon pays » : c’est ainsi que Jean Moulin évoquait le village de Saint Andiol.

Le Musée Jean Moulin de Saint Andiol donne à ses visiteurs l’ensemble des clés permettant de comprendre, de façon interactive, le parcours d’une vie :

une histoire née en Provence, avant d’emprunter des voies nationales et européennes, au service d’idéaux humanistes jusqu’au sacrifice ultime. Parking zone bleue devant le musée. Places de parking le long de la Nationale 7 sans limitation de temps. Ascenseur pour les personnes à mobilité réduire dans le musée.

Bureau d’Information Touristique de Saint-Andiol