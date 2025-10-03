Présentation de la rentrée littéraire avec la librairie Page & Plume Médiathèque De Nexon Nexon

Présentation de la rentrée littéraire avec la librairie Page & Plume Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque De Nexon Haute-Vienne

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Laissez-vous inspirer pour vos prochaines lectures !

Venez découvrir les coups de cœur de vos libraires et piocher parmi une sélection de livres choisis avec passion.

Une belle occasion de dénicher votre prochain roman préféré et de partager vos découvertes littéraires.

Médiathèque De Nexon 25 bis rue François Chénieux 87800 Nexon Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555583334 https://mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr/

