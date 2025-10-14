PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Les libraires de Clareton des Sources dévoilent leurs choix de la rentrée littéraire coups de cœur, grands publics et pépites d’éditeurs indépendants.

Entrée libre. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Clareton des Sources booksellers unveil their picks for the new literary season: favorites, mass-market titles and nuggets from independent publishers.

German :

Die Buchhändler von Clareton des Sources stellen ihre Auswahl für den literarischen Herbst vor: Favoriten, Publikumslieblinge und Nuggets von unabhängigen Verlagen.

Italiano :

I librai di Clareton des Sources ci svelano le loro scelte per la nuova stagione letteraria: i preferiti, i titoli mainstream e le chicche degli editori indipendenti.

Espanol :

Los libreros de Clareton des Sources desvelan sus selecciones para la nueva temporada literaria: favoritos, títulos mainstream y pepitas de editoriales independientes.

