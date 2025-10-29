Présentation de la rentrée littéraire médiathèque de Carantec Carantec

Présentation de la rentrée littéraire médiathèque de Carantec Carantec mercredi 29 octobre 2025.

Présentation de la rentrée littéraire

médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 18:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Présentation des coups de cœur de la rentrée littéraire de septembre par Gaêlle Maindron de la librairie Livres in room de St Pol de Léon. .

médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Présentation de la rentrée littéraire Carantec a été mis à jour le 2025-10-10 par OT BAIE DE MORLAIX