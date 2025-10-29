Présentation de la rentrée littéraire médiathèque de Carantec Carantec
médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère
Début : 2025-10-29 18:30:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Présentation des coups de cœur de la rentrée littéraire de septembre par Gaêlle Maindron de la librairie Livres in room de St Pol de Léon. .
