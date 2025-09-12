Présentation de la rentrée littéraire Librairie Le Millefeuille Clamecy
Présentation de la rentrée littéraire
Librairie Le Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Début : 2025-09-12 18:30:00
fin : 2025-09-12 20:00:00
Présentation des titres de la rentrée littéraire avec apéro partagé. Entrée libre .
