Présentation de la rentrée littéraire de janvier Médiathèque l’Atelier Plouescat

Présentation de la rentrée littéraire de janvier Médiathèque l’Atelier Plouescat jeudi 5 mars 2026.

Présentation de la rentrée littéraire de janvier

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 19:30:00
fin : 2026-03-05

Date(s) :
2026-03-05

Une libraire de Livres in Room de Saint-Pol-de-Léon vient vous présenter les pépites de la rentrée littéraire d’hiver.
Entrée libre.   .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de la rentrée littéraire de janvier

L’événement Présentation de la rentrée littéraire de janvier Plouescat a été mis à jour le 2026-02-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX