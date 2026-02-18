Présentation de la rentrée littéraire de janvier Médiathèque l’Atelier Plouescat
Présentation de la rentrée littéraire de janvier Médiathèque l’Atelier Plouescat jeudi 5 mars 2026.
Présentation de la rentrée littéraire de janvier
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Une libraire de Livres in Room de Saint-Pol-de-Léon vient vous présenter les pépites de la rentrée littéraire d’hiver.
