Présentation de la rentrée littéraire Espace Sainte-Anne Lannion

Présentation de la rentrée littéraire
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:15:00
2025-09-27
484 romans sont annoncés à paraître de la mi-août à octobre. 344 français, dont 73 premiers romans et 140 en provenance du monde entier. Seulement quelques uns seront couronnés par un des grands prix littéraires attribués de fin octobre à la mi-novembre.
Que choisir parmi les (nombreuses) nouveautés de la rentrée littéraire ?
Emmanuelle George de la librairie Gwalarn et critique de Page des libraires balaiera une bonne partie des parutions de cet automne et saura vous aider à débusquer la pépite de la rentrée ! .
Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 99 10
