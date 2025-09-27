Présentation de la rentrée littéraire Espace Sainte-Anne Lannion

484 romans sont annoncés à paraître de la mi-août à octobre. 344 français, dont 73 premiers romans et 140 en provenance du monde entier. Seulement quelques uns seront couronnés par un des grands prix littéraires attribués de fin octobre à la mi-novembre.

Que choisir parmi les (nombreuses) nouveautés de la rentrée littéraire ?

Emmanuelle George de la librairie Gwalarn et critique de Page des libraires balaiera une bonne partie des parutions de cet automne et saura vous aider à débusquer la pépite de la rentrée ! .

