UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Charenton-le-Pont

Présentation de la rentrée littéraire, Médiathèque des Quais, Charenton-le-Pont

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque des Quais · Charenton-le-Pont

Présentation de la rentrée littéraire, Médiathèque des Quais, Charenton-le-Pont

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque des Quais
Adresse
36 quais des carrières, Charenton le Pont
Ville
94220 Charenton-le-Pont
Département
Val-de-Marne

Présentation de la rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque des Quais Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Avec les bibliothécaires et la librairie L’établi, venez découvrir la rentre littéraire !

Médiathèque des Quais 36 quais des carrières, Charenton le Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France 0146766900 https://mediatheques.charentonlepont.fr/ Métro ligne 8, arrêt Charenton-écoles
Bus ligne 24 et 325, arrêt Victor Hugo
Biblis en folie 2026

©Mairie de Charenton

À voir aussi à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne)