AGENDA · Charenton-le-Pont
Présentation de la rentrée littéraire, Médiathèque des Quais, Charenton-le-Pont
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque des Quais · Charenton-le-Pont
Informations pratiques
Présentation de la rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque des Quais Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Avec les bibliothécaires et la librairie L’établi, venez découvrir la rentre littéraire !
Médiathèque des Quais 36 quais des carrières, Charenton le Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France 0146766900 https://mediatheques.charentonlepont.fr/ Métro ligne 8, arrêt Charenton-écoles
Bus ligne 24 et 325, arrêt Victor Hugo
Biblis en folie 2026
©Mairie de Charenton
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