Présentation de la rentrée littéraire rue du 19 Mars 1962 Plouénan

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Début : 2025-09-25 19:30:00

fin : 2025-09-25 20:30:00

2025-09-25

La Librairie Livres in Room basée à Saint-Pol-de-Léon s’invite à la médiathèque pour présenter les livres de la rentrée littéraire. L’occasion d’échanges autour de la littérature et de suggestions de lectures pour la rentrée ! .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

