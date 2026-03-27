Présentation de la revue Manifeste ! Mod Koz Rennes Vendredi 10 avril, 19h30 entrée libre

Venez rencontrer les artistes et poètes qui composent la revue « Manifeste ! », à Rennes le vendredi 10 avril prochain dès 19 h 30.

Le vendredi 10 avril prochain, Franck Delorieux (poète et directeur de rédaction), Victor Blanc (poète), Ada Souchu (traductrice) et Alex Delusier (poète) viendront présenter la revue _Manifeste !_ au café le Mod Koz.

La revue _Manifeste !_ publie des oeuvres inédites ou en cours de création. Eric Vuillard à l’occasion du premier numéro y a publié un premier extrait de son roman _Les orphelins_ paru il y a peu (extrait intitulé « Les Scélérats »). Franck Delorieux y publie _Les Idylles du jour et de la nuit_, et Olivier Barbarant _Ceux que je fus_.

Le quatrième numéro propose un inédit de Louis Aragon sur J.-K. Huysmans, un texte d’Arthur Dreyfus (_Refaire_), mais aussi une traduction des _Poèmes libertins_ du Comte de Rochester et _Le Lai d’Arthur_ du poète breton Alex Delusier.

Venez à la rencontre des auteurs et autrices qui composent cette revue artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T20:30:00.000+02:00

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Mod Koz 3bis rue Jean-Marie Duhamel Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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