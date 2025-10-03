PRESENTATION DE LA SAISON 2025-2026 DE LA STATION THÈÂTRE La Station théâtre Louverné
PRESENTATION DE LA SAISON 2025-2026 DE LA STATION THÈÂTRE La Station théâtre Louverné vendredi 3 octobre 2025.
PRESENTATION DE LA SAISON 2025-2026 DE LA STATION THÈÂTRE La Station théâtre Louverné Vendredi 3 octobre, 20h00 Entrée libre
Découvrir la quatorzième saison de théâtre et de poésie de la Station théâtre
**ET LA LOI REPRENANT SES ESPRITS DANS LE NU DU VIVANT**
_Editorial poélitique de la saison 2025-2026 à La Station théâtre_
par notre directeur poète Gwenaël De Boodt
Ici commence une autre saison
une saison sans été
Il y a trop d’incendies et si peu d’eau fraîche
Il faut devenir l’ombre qui protège le flamboiement dans le lointain
Celui des étoiles ou des braises au petit matin
un lendemain
Brumes des rêves, des sous-venir, des à-venir de pluies qui s’allègeront de neige.
Il faut des radeaux de feuilles mortes sur les inondations
Passer les âmes lentes par-dessus les rapides
Et boire au brouet des rivages avec les joncs et les saules.
Il y aura un hiver et des étoiles de givre, des pluies qui glacent, si peu de neige hélas !
Peu d’espoir dans les rêves, savoir dormir dans les guerres
Les infirmières, les fièvres du langage
Le sang courant dans les gants, les bonnets d’astrakan
Et le printemps
Le revenir des haies sur les talus dans les chantiers abandonnés
La théorie des animaux dressés dans la danse éphémère de l’équinoxe
Et la loi reprenant ses esprits dans le nu du vivant
Cette pésentation sera précédée à**18h30 de l’Assemblée Générale** où les adhérents ne pouvant être présents peuvent se faire représenter.
À l’occasion du buffet qui suivra, vous pourrez échanger bien sûr avec les artistes et notre équipe ou vous isoler dans notre nouvelle bibliothèque riche de 1200 titres pour consulter, entre autres, les livres d’où sont issus la plupart des textes de ces spectacles. Vous pourrez d’ores et déjà réserver des places aux représentations de ceux que vous aurez choisis, souscrire des abonnements et des adhésions et vous inscrire aux stages et aux ateliers.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-03T20:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-03T22:00:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/presentation-de-la-saison-2025-2026-vendredi-3-octobre-2025-a-20h resalastationtheatre@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre https://passculture.app/lieu/4039
La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne