PRESENTATION DE LA SAISON 2025-2026 DE LA STATION THÈÂTRE La Station théâtre Louverné

PRESENTATION DE LA SAISON 2025-2026 DE LA STATION THÈÂTRE La Station théâtre Louverné vendredi 3 octobre 2025.

PRESENTATION DE LA SAISON 2025-2026 DE LA STATION THÈÂTRE La Station théâtre Louverné Vendredi 3 octobre, 20h00 Entrée libre

Découvrir la quatorzième saison de théâtre et de poésie de la Station théâtre

**ET LA LOI REPRENANT SES ESPRITS DANS LE NU DU VIVANT**

_Editorial poélitique de la saison 2025-2026 à La Station théâtre_

par notre directeur poète Gwenaël De Boodt

Ici commence une autre saison

une saison sans été

Il y a trop d’incendies et si peu d’eau fraîche

Il faut devenir l’ombre qui protège le flamboiement dans le lointain

Celui des étoiles ou des braises au petit matin

un lendemain

Brumes des rêves, des sous-venir, des à-venir de pluies qui s’allègeront de neige.

Il faut des radeaux de feuilles mortes sur les inondations

Passer les âmes lentes par-dessus les rapides

Et boire au brouet des rivages avec les joncs et les saules.

Il y aura un hiver et des étoiles de givre, des pluies qui glacent, si peu de neige hélas !

Peu d’espoir dans les rêves, savoir dormir dans les guerres

Les infirmières, les fièvres du langage

Le sang courant dans les gants, les bonnets d’astrakan

Et le printemps

Le revenir des haies sur les talus dans les chantiers abandonnés

La théorie des animaux dressés dans la danse éphémère de l’équinoxe

Et la loi reprenant ses esprits dans le nu du vivant

Cette pésentation sera précédée à**18h30 de l’Assemblée Générale** où les adhérents ne pouvant être présents peuvent se faire représenter.

À l’occasion du buffet qui suivra, vous pourrez échanger bien sûr avec les artistes et notre équipe ou vous isoler dans notre nouvelle bibliothèque riche de 1200 titres pour consulter, entre autres, les livres d’où sont issus la plupart des textes de ces spectacles. Vous pourrez d’ores et déjà réserver des places aux représentations de ceux que vous aurez choisis, souscrire des abonnements et des adhésions et vous inscrire aux stages et aux ateliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T22:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/presentation-de-la-saison-2025-2026-vendredi-3-octobre-2025-a-20h resalastationtheatre@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre https://passculture.app/lieu/4039

La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne