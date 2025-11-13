Présentation de la saison 2025-2026 de Lecture en Tête Laval

Présentation de la saison 2025-2026 de Lecture en Tête

Le temps d’une soirée, l’équipe de Lecture en Tête vous invite à découvrir les temps forts de sa nouvelle saison.

Au programme

• Annonce et présentation des 18 premiers romans sélectionnés pour le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines 2026.

• Présentation des romans en lice pour le Prix Littéraire du 2e roman 2026.

• Présentation de la résidence d’écriture avec Chloé Ronsin Le Mat (rencontres et ateliers d’écriture). .

English :

For one evening, the Lecture en Tête team invites you to discover the highlights of its new season.

German :

Einen Abend lang lädt das Team von Lecture en Tête Sie dazu ein, die Höhepunkte der neuen Saison zu entdecken.

Italiano :

Nel corso di una serata, l’équipe di Lecture en Tête vi invita a scoprire i punti salienti della sua nuova stagione.

Espanol :

A lo largo de una velada, el equipo de Lecture en Tête le invita a descubrir lo más destacado de su nueva temporada.

