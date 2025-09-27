Présentation de la saison 2025-2026 suivi d’un concert de Fred Salbans Trio Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-27 20:30:00

« Voyage autour de ma chambre ».

Ballade bossa-road-bike vers une plage de Thulé. Course folle de chansons qui déboulent de secrets en surprise. Ces trois gars du Val d’Azun concoctent un cocktail musical étonnant, détonant, déconnant.

Fred Salbans voix, guitare, compos.

Sébastien Bacquias contrebasse.

Yves Robert trombone. .

English :

« Journey around my room ».

German :

« Reise um mein Zimmer ».

Italiano :

« Viaggio nella mia stanza ».

Espanol :

« Viaje por mi habitación ».

