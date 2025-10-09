Présentation de la saison 2025-26 Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie Le Havre

Présentation de la saison 2025-26 Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie Le Havre jeudi 9 octobre 2025.

Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie 30 Rue des Briquetiers Le Havre

9 octobre 2025 19:00:00

2025-10-09

Toute l’équipe du Phare a le plaisir de vous convier à la présentation de la saison 25/26. Vous pourrez y découvrir nos actualités, nos rendez-vous et, bien sûr, le programme de PLEIN PHARE IN 2025 qui se déroulera du 18 novembre au 02 décembre prochain. Au programme, performance, musique et buffet pour commencer l’année en beauté et en convivialité à nos côtés ! .

+33 2 35 26 23 00

