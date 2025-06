Présentation de la Saison Atelier du Neez – L’Atelier du Neez Jurançon 3 juillet 2025 18:00

Pyrénées-Atlantiques

Présentation de la Saison Atelier du Neez
L'Atelier du Neez
700 Avenue du 18 Juin 1940
Jurançon
Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

3 juillet 2025 18:00

Présentation de la saison 18h00

Découvrez toutes les nouveautés de la nouvelle saison, les spectacles, actions culturelles et résidences de création. Quelques artistes seront présents pour vous parler, en personne, de leur création.

Moment convivial 19h00

Après la présentation, venez partager un verre sous le soleil de ce début d’été. La billetterie ouvrira spécialement à cette occasion pour vos premières adhésions et réservations de début de saison !

Spectacle gratuit 20h00

Plouf et Replouf duo de natation synclownisée

45 min. à partir de 6 ans

Un spectacle dont la profondeur du propos ne dépasse pas la hauteur du premier boudin !

Ce tandem dans son apparence sportive, est avant tout un duo clownesque. Cette représentation synchronisée, les fait apparaître en nageur aux abords d’un bassin étroit qui annonce et accentue le ridicule de la situation.

Places limitées .

German : Présentation de la Saison Atelier du Neez

Espanol : Présentation de la Saison Atelier du Neez

