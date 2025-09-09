Présentation de la saison C’Chartres Spectacles + Et Oum Pa Pa ! Opus 2 par l’Ensemble D’Cybèles Chartres
Présentation de la saison C’Chartres Spectacles + Et Oum Pa Pa ! Opus 2 par l’Ensemble D’Cybèles
Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2025-09-09 20:30:00
fin : 2025-09-09 23:00:00
2025-09-09
Présentation des spectacles signés C’Chartres Spectacles pour la saison 2025-2026 du Théâtre de Chartres, du Colisée et de l’espace Soutine.
La soirée sera ponctuée par Oum Pa Pa ! Un spectacle musical porté par un quatuor féminin audacieux où l’accordéon virevolte au milieu des flûtes, de l’alto et des piccolos dans un voyage musical rafraîchissant. .
Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr
English :
Presentation of C’Chartres Spectacles shows for the 2025-2026 season at Théâtre de Chartres, Colisée and Espace Soutine.
German :
Vorstellung der von C’Chartres Spectacles unterzeichneten Aufführungen für die Spielzeit 2025-2026 im Théâtre de Chartres, im Colisée und im Espace Soutine.
Italiano :
Presentazione degli spettacoli di C’Chartres Spectacles per la stagione 2025-2026 al Théâtre de Chartres, al Colisée e all’Espace Soutine.
Espanol :
Presentación de los espectáculos de C’Chartres Spectacles para la temporada 2025-2026 en el Théâtre de Chartres, el Colisée y el Espace Soutine.
