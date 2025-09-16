Présentation de la saison culturelle 2025/2026 + cocktail + spectacle Le Naufrage Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Présentation de la saison culturelle 2025/2026 + cocktail + spectacle Le Naufrage

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-09-16 20:15:00

fin : 2025-09-16 22:15:00

2025-09-16

LES MARDIS DE BAUDRY // LE NAUFRAGE [Lectures théâtralisées]

Par la compagnie Il est doux de faire les fous , écrit par Élena Balletti avec une mise en scène de Julie Amand, et interprété par Julie Amand, Benjamin Lamy Berrué et Caroline Violier.

Silvia navigue vers la Martinique pour y épouser Lélio, mais le bateau coule et sa dot est perdue. Horace, père de Lélio, au courant de rien, recueille la jeune femme et tombe amoureux.

Pendant que Lélio cherche partout sa fiancée, Arlequin pêche la dot et essaie de la garder pour lui tout seul.

Ce spectacle propose de redécouvrir les comédies d’autrices de notre patrimoine.

Présentation de la saison 2025/2026 + pot de bienvenue + spectacles

20h15 • Présentation de saison

20h45 • Apéro-cocktail

21h15 • Spectacle LE NAUFRAGE ❗ Salle Marcel Baudry • Durée du spectacle 60 minutes Tarif unique 5 € (pour la soirée)

Réservation et billetterie auprès de l’Office de tourisme à partir du 6 septembre 2025.

Ville du Pouliguen / Compagnie Pois Plume

Ce que la compagnie Pois Plume en dit

Une lecture théâtralisée déjantée ou comment découvrir avec jubilation une comédie classique inédite . .

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

