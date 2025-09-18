Présentation de la saison culturelle 2025-2026 + Concert de Kat White Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes

Présentation de la saison culturelle 2025-2026 + Concert de Kat White Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Jeudi 18 septembre, 18h00 Gratuit, sur réservation

Rendez-vous le jeudi 18 septembre à 18h au Tambour pour une soirée de présentation. L’occasion de découvrir ce que la nouvelle saison vous réserve ! Suivi d’un concert de Kat White.

**Toute l’équipe du service culturel a le plaisir de vous convier à la présentation de la saison culturelle 2025-2026 !**

C’est avec enthousiasme que nous vous présenterons une saison culturelle qui s’annonce foisonnante, fruit d’une année de travail mené en lien étroit avec la communauté universitaire et les acteurs et actrices du territoire. Ouverte à toutes et tous, elle croise les disciplines, les formes artistiques et les idées pour mieux questionner notre époque. **Concerts, spectacles, expositions, projections, rencontres…** autant de rendez-vous pour découvrir des regards singuliers sur le monde, entre exploration, engagement et émerveillement.

Cette soirée de lancement se poursuivra avec le **concert de Kat White**. Avec une voix magnétique, des textes empreints de poésie et d’engagement, et des guitares puissantes aux arrangements ciselés, elle nous embarque dans un univers aussi intense que contrasté. Entre rage sourde, humour tendre et éclats de grâce, **Kat White** propose une performance à fleur de peau, où se côtoient cicatrices et élans de liberté.

**Pot convivial.** Cette soirée se clôturera autour d’un verre dans le hall du Tambour.

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/presentation-saison-kat-white

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2