Présentation de la saison culturelle 2025-2026 et spetacle de SMAIN Château-Thierry 1 juillet 2025 19:00

Aisne

Présentation de la saison culturelle 2025-2026 et spetacle de SMAIN Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Tarif : 7 – 7 –

7

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 19:00:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

La nouvelle saison culturelle s’annonce riche en émotions, découvertes et talents !

Venez assister à la présentation officielle de la saison 2025-2026, un moment convivial pour découvrir en avant-première les temps forts, les artistes invités et les surprises qui jalonneront l’année à venir.

Cette soirée exceptionnelle se poursuivra avec le spectacle « Déconne finement » de Smaïn, maître de l’humour subtil et percutant. Entre tendresse, autodérision et regard acéré sur notre société, l’artiste vous embarque dans un one-man-show à la fois drôle et touchant.

Tarif unique 7 €

Gratuit pour les adhérents du Palais des Rencontres

Réservation avant le 27 juin 2025

Source Mairie de 7 .

Avenue de Lauconnois

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 65 81 03 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Présentation de la saison culturelle 2025-2026 et spetacle de SMAIN Château-Thierry a été mis à jour le 2025-06-18 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne