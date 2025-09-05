Présentation de la saison culturelle à l’Espace Jean Carmet Le Vigan

Le Vigan

Début : 2025-09-05 18:30:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Alors que l’automne va bientôt arriver avec ses couleurs chatoyantes sur notre commune, l’Espace Jean Carmet s’apprête à inaugurer sa seizième saison culturelle.

Route du Lac Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 79 72

English :

As autumn is about to arrive with its shimmering colors on our commune, the Espace Jean Carmet is getting ready to inaugurate its sixteenth cultural season.

German :

Während der Herbst mit seinen schillernden Farben bald in unserer Gemeinde Einzug halten wird, bereitet sich der Espace Jean Carmet darauf vor, seine sechzehnte Kultursaison zu eröffnen.

Italiano :

Con l’autunno alle porte e i colori della nostra città che brillano, l’Espace Jean Carmet si prepara a inaugurare la sua sedicesima stagione culturale.

Espanol :

Con el otoño a la vuelta de la esquina y los colores de nuestra ciudad resplandecientes, el Espace Jean Carmet se prepara para inaugurar su decimosexta temporada cultural.

