Présentation de la saison culturelle de la Médiathèque Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Présentation de la saison culturelle de la Médiathèque Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson jeudi 28 août 2025.

Présentation de la saison culturelle de la Médiathèque

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-28 19:30:00

fin : 2025-08-28 21:00:00

Date(s) :

2025-08-28

De août 2025 à juillet 2026, plus de 150 rendez-vous vous attendent.

Pour tous les âges, tous les genres concerts, expositions, rencontres, histoires, jeux…

Une nouvelle saison culturelle riche en découvertes et émerveillement. La présentation de saison est suivie d’un concert tout public gratuit.Tout public

0 .

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

From August 2025 to July 2026, more than 150 events await you.

For all ages and genres: concerts, exhibitions, meetings, stories, games…

A new cultural season rich in discovery and wonder. The season presentation is followed by a free concert for the general public.

German :

Von August 2025 bis Juli 2026 warten über 150 Termine auf Sie.

Für alle Altersgruppen, alle Genres: Konzerte, Ausstellungen, Begegnungen, Geschichten, Spiele…

Eine neue Kultursaison voller Entdeckungen und Staunen. Im Anschluss an die Saisonpräsentation findet ein kostenloses Konzert für alle Zuschauer statt.

Italiano :

Da agosto 2025 a luglio 2026, vi aspettano più di 150 date.

Per tutte le età e tutti i generi: concerti, mostre, incontri, storie, giochi…

Una nuova stagione culturale ricca di scoperte e meraviglie. La presentazione della stagione è seguita da un concerto gratuito per il pubblico.

Espanol :

De agosto de 2025 a julio de 2026, le esperan más de 150 fechas.

Para todas las edades y todos los géneros: conciertos, exposiciones, encuentros, cuentos, juegos…

Una nueva temporada cultural llena de descubrimientos y maravillas. La presentación de la temporada va seguida de un concierto gratuito para el público en general.

L’événement Présentation de la saison culturelle de la Médiathèque Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-07-30 par OT PONT A MOUSSON