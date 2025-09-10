Présentation de la saison culturelle LOURDES Lourdes

Présentation de la saison culturelle LOURDES Lourdes mercredi 10 septembre 2025.

Présentation de la saison culturelle

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 18:00:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Venez découvrir l’ensemble des spectacles qui vous seront proposés pour cette nouvelle saison culturelle théâtre, concert, danse, cirque, cinéma… le mercredi 10 septembre 2025 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Come and discover all the shows on offer in this new cultural season: theater, concerts, dance, circus, cinema… on Wednesday September 10, 2025 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.

For further information, please contact us at the address below.

German :

Entdecken Sie alle Aufführungen, die Ihnen in der neuen Kultursaison angeboten werden: Theater, Konzert, Tanz, Zirkus, Kino… am Mittwoch, den 10. September 2025 um 18 Uhr im Palais des Congrès in Lourdes.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Venite a scoprire tutti gli spettacoli proposti in questa nuova stagione culturale: teatro, concerti, danza, circo, cinema… mercoledì 10 settembre 2025 alle 18.00 al Palais des Congrès di Lourdes.

Per ulteriori informazioni, contattateci all’indirizzo sottostante.

Espanol :

Venga a descubrir toda la oferta de espectáculos de esta nueva temporada cultural: teatro, conciertos, danza, circo, cine… el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 18:00 h en el Palacio de Congresos de Lourdes.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura más abajo.

L’événement Présentation de la saison culturelle Lourdes a été mis à jour le 2025-08-22 par OT de Lourdes|CDT65