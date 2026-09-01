Présentation de la saison culturelle rue Amiral Courbet Saint-Astier
vendredi 18 septembre 2026 · rue Amiral Courbet · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Présentation de la saison culturelle
rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Présentation de la saison culturelle 2026 / 2027.
Présentation audiovisuelle de la saison suivie d’une représentation par Mountain Men, concert blues-rock.
20h30, centre culturel La Fabrique.
Gratuit, sur réservation à partir du mardi 8 septembre.
La Fabrique 05 53 02 41 99
Présentation de la saison culturelle 2026 / 2027.
Présentation audiovisuelle de la saison suivie d’une représentation par Mountain Men, concert blues-rock. Portés par la voix rauque et enivrante de Mister Mat et les envolées de l’harmonica de Barefoot iano, le groove et l’émotion dominent leur musique. Ces deux personnages charismatiques nous transportent entre rires et frissons, énergie festive et ferveur communicative.
20h30, centre culturel La Fabrique.
Gratuit, sur réservation à partir du mardi 8 septembre.
La Fabrique 05 53 02 41 99 .
rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
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English : Présentation de la saison culturelle
Audiovisual presentation of the season followed by a performance by Soul Projet: an intergenerational show that puts a smile on everyone?s face.
8:30pm, cultural center. Free admission. Reservations required.
La Fabrique 05 53 02 41 99
L’événement Présentation de la saison culturelle Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
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