Présentation de la saison culturelle rue Amiral Courbet Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Présentation de la saison culturelle

rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Présentation de la saison culturelle 2026 / 2027.

Présentation audiovisuelle de la saison suivie d’une représentation par Mountain Men, concert blues-rock.

20h30, centre culturel La Fabrique.

Gratuit, sur réservation à partir du mardi 8 septembre.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Présentation de la saison culturelle 2026 / 2027.

Présentation audiovisuelle de la saison suivie d’une représentation par Mountain Men, concert blues-rock. Portés par la voix rauque et enivrante de Mister Mat et les envolées de l’harmonica de Barefoot iano, le groove et l’émotion dominent leur musique. Ces deux personnages charismatiques nous transportent entre rires et frissons, énergie festive et ferveur communicative.

20h30, centre culturel La Fabrique.

Gratuit, sur réservation à partir du mardi 8 septembre.

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de la saison culturelle

Audiovisual presentation of the season followed by a performance by Soul Projet: an intergenerational show that puts a smile on everyone?s face.

8:30pm, cultural center. Free admission. Reservations required.

La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Présentation de la saison culturelle Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-18 par Vallée de l’Isle en Périgord