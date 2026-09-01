Présentation de la saison culturelle + spectacle : La méthode Sherlock Salle André Ravache Le Pouliguen
samedi 26 septembre 2026 · Salle André Ravache · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Présentation de la saison culturelle + spectacle : La méthode Sherlock
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 21:50:00
Date(s) :
2026-09-26
Ouverture de la saison culturelle 2026/2027 : présentation et spectacle.
Avec Andrea Redavid & Paul Spera.
Londres, aujourd’hui.
Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard ! Il sévit dans une série de crimes qui s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes ; la police est perdue dans une enquête qui mêle la fiction de Conan Doyle à des dangers réels et imminents.
L’inspecteur Delrue décide de demander de l’aide au plus grand expert de l’univers de Sherlock Holmes, du « mentaliste » Sebastien Harris et… à VOUS public, les nouvelles recrues de Scotland Yard !
Désormais, votre mission est simple : aidez Delrue et Harris à résoudre l’enquête, à déjouer le prochain crime et à démasquer Moriarty !
Vivez une expérience immersive et participative, plongez dans une enquête qui unit le mentalisme et l’univers de Sherlock Holmes : « La Méthode Sherlock », le spectacle dont vous êtes les héros !
Au programme :
19h : Présentation de la saison culturelle 2026/2027
20h30 : Spectacle à partir de 10 ans
Réservation et billetterie auprès de l’Office de tourisme dès maintenant. .
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Présentation de la saison culturelle + spectacle : La méthode Sherlock Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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