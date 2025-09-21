Présentation de la saison du Centre Culturel Sablé-sur-Sarthe
Présentation de la saison du Centre Culturel Sablé-sur-Sarthe dimanche 21 septembre 2025.
Présentation de la saison du Centre Culturel
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 18:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Vous avez raté la présentation de la saison culturelle 2025/2026 de L’entracte, venez la découvrir à la Casa Feliz. Ils reviennent vous présenter toutes ces belles surprises.
Et ensuite vous pourrez profiter du Moka’s Bar et de ses planches apéritives sur réservation. .
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Présentation de la saison du Centre Culturel Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-09-10 par CDT72