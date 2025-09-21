Présentation de la saison du Centre Culturel Sablé-sur-Sarthe

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-21 18:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Vous avez raté la présentation de la saison culturelle 2025/2026 de L’entracte, venez la découvrir à la Casa Feliz. Ils reviennent vous présenter toutes ces belles surprises.

Et ensuite vous pourrez profiter du Moka’s Bar et de ses planches apéritives sur réservation. .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

