Présentation de la saison et concert des Western Shadows Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Thue et Mue

Informations pratiques

Thue et Mue

Présentation de la saison et concert des Western Shadows

Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Le Studio Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Entre country, blues, folk et bluegrass, Western Shadows vous invite à un voyage musical au cœur de l’Ouest sauvage. Une épopée aux sonorités authentiques, entre Texas, Nouveau-Mexique et Appalaches.

Au croisement de la country et du blues, Western Shadows est une formation de cinq musiciens-chanteurs dont la musique, teintée de folk et de bluegrass, fend l’air avec énergie.

Atmosphères torrides, parfums suaves de cactus, chevauchées fantastiques dans les vastes plaines du Texas, rodéos du Nouveau-Mexique, balades fraîches et tranquilles dans les Appalaches… Tous les ingrédients sont réunis pour cette épopée musicale unique, qui vous plongera dans l’infinie diversité des paysages grandioses de l’Ouest sauvage.

Le concert sera précédé, en première partie, de la présentation de la saison culturelle.

Buvette et petite restauration proposées par l’association O’Studio pendant l’entracte. .

Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Le Studio Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 47 07 culture@thueetmue.fr

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English : Présentation de la saison et concert des Western Shadows

Blending country, blues, folk and bluegrass, Western Shadows invites you on a musical journey to the heart of the Wild West. An epic adventure with authentic sounds, spanning Texas, New Mexico and the Appalachians.

L’événement Présentation de la saison et concert des Western Shadows Thue et Mue a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Caen la Mer