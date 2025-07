Présentation de la saison partagée et concert de Betty Boop Domfront Domfront en Poiraie

Présentation de la saison partagée et concert de Betty Boop Domfront Domfront en Poiraie mardi 23 septembre 2025.

Présentation de la saison partagée et concert de Betty Boop

Domfront 5 Place de Burgwedel anciennement, Place du Champ de Foire, 61700 Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23 22:00:00

Date(s) :

2025-09-23

Venez découvrir les rendez-vous de la prochaine Saison Culturelle Partagée !

Au programme

* Présentation des spectacles par les partenaires et certains artistes de la programmation

* Concert du quartet Betty Pop :

Quand l’air est condensé, que ça doit respirer, quand l’intranquillité fait trembler et qu’il faut apaiser, Betty Pop s’invente un univers musical, écho d’une époque ombrageuse mais réserve d’un contemplatif qui s’oublie.

Les chansons composées par Betty Jardin sont remaniées par le trio, elles offrent une musique dans un genre pop expérimentale côtoyant jazz, acid rock avec ses plages et nappes psychédéliques.

Soirée suivi d’un pot et buffet froid offerts

Venez découvrir les rendez-vous de la prochaine Saison Culturelle Partagée !

Au programme

* Présentation des spectacles par les partenaires et certains artistes de la programmation

* Concert du quartet Betty Pop :

Quand l’air est condensé, que ça doit respirer, quand l’intranquillité fait trembler et qu’il faut apaiser, Betty Pop s’invente un univers musical, écho d’une époque ombrageuse mais réserve d’un contemplatif qui s’oublie.

Les chansons composées par Betty Jardin sont remaniées par le trio, elles offrent une musique dans un genre pop expérimentale côtoyant jazz, acid rock avec ses plages et nappes psychédéliques.

Soirée suivi d’un pot et buffet froid offerts .

Domfront 5 Place de Burgwedel anciennement, Place du Champ de Foire, 61700 Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66 saisonculturellepartagee@gmail.com

English : Présentation de la saison partagée et concert de Betty Boop

Come and discover the dates of the next Shared Cultural Season!

On the program:

* Show presentations by our partners and selected artists

* Concert by the Betty Pop quartet:

When the air is condensed, when it needs to breathe, when intranquillity makes you tremble and you need to soothe, Betty Pop invents a musical universe, an echo of a shady era but the reserve of a contemplative who forgets himself.

The songs composed by Betty Jardin are reworked by the trio, offering music in the experimental pop genre, alongside jazz and acid rock with its psychedelic tracks and layers.

Evening followed by a complimentary drink and cold buffet

German :

Entdecken Sie die Termine der nächsten Saison Culturelle Partagée!

Auf dem Programm stehen :

* Vorstellung der Aufführungen durch die Partner und einige Künstler des Programms

* Konzert des Betty-Pop-Quartetts :

Wenn die Luft verdichtet ist, wenn es atmen muss, wenn die Unruhe zittern lässt und man beruhigen muss, erfindet Betty Pop ein musikalisches Universum, Echo einer schattenhaften Epoche, aber Vorbehalt eines Kontemplativen, das sich selbst vergisst.

Die von Betty Jardin komponierten Lieder werden von dem Trio überarbeitet und bieten eine Musik im experimentellen Pop-Genre, die neben Jazz und Acid Rock mit seinen psychedelischen Flächen und Schichten steht.

Anschließend gibt es einen Umtrunk und ein kaltes Buffet

Italiano :

Venite a scoprire di più sulla prossima Stagione Culturale Condivisa!

In programma:

* Presentazione degli spettacoli da parte dei partner e di alcuni degli artisti in programma

* Concerto del quartetto Betty Pop :

Quando l’aria è condensata, quando ha bisogno di respirare, quando l’intranquillità fa tremare e si ha bisogno di calmarsi, Betty Pop inventa un universo musicale, eco di un’epoca ombrosa ma riserva di una contemplazione che dimentica se stessa.

Le canzoni composte da Betty Jardin sono rielaborate dal trio, che propone musica nel genere pop sperimentale, accanto al jazz e all’acid rock con le sue tracce e stratificazioni psichedeliche.

Seguirà un aperitivo gratuito e un buffet freddo

Espanol :

Venga e infórmese sobre la próxima Temporada Cultural Compartida

En el programa:

* Presentación de los espectáculos por los socios y algunos de los artistas del programa

* Concierto del cuarteto Betty Pop :

Cuando el aire se condensa, cuando necesita respirar, cuando la intranquilidad le hace temblar y necesita calmarse, Betty Pop inventa un universo musical, eco de una época sombría pero reserva de un contemplativo que se olvida de sí mismo.

Las canciones compuestas por Betty Jardin son reelaboradas por el trío, que ofrece música en el género del pop experimental, junto al jazz y el rock ácido con sus pistas y capas psicodélicas.

Seguido de una bebida gratuita y buffet frío

L’événement Présentation de la saison partagée et concert de Betty Boop Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2025-07-04 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne