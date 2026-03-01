Présentation de la saison Taurine 2026 Club Taurin l’Encierro Chemin du Moulin des Filles Noves
Présentation de la saison Taurine 2026 Club Taurin l’Encierro Chemin du Moulin des Filles Noves samedi 21 mars 2026.
Présentation de la saison Taurine 2026 Club Taurin l’Encierro
Samedi 21 mars 2026 à partir de 11h30. Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves Bouches-du-Rhône
suivi d’un apéritif dinatoire .
Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92 ctpnoves@gmail.com
English :
Presentation of the 2026 Taurine season Club Taurine l’Encierro Noves
