Présentation de la sélection du prix Roman Cezam Landivisiau mercredi 18 mars 2026.
Chaque année, la bibliothèque Xavier-Grall participe au Prix du roman Cezam, qui vise à faire connaître 10 romans éclectiques parus dans l’année et invite les lecteurs à élire leur titre préféré. L’équipe de la bibliothèque vous propose de lancer l’édition 2026 par une présentation des romans en compétition, qui seront ensuite mis à la disposition des lecteurs et lectrices tout au long de l’année.
Public adultes. .
Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
