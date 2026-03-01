Présentation de la sélection du prix Roman Cezam Landivisiau

Présentation de la sélection du prix Roman Cezam

Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau Finistère

Chaque année, la bibliothèque Xavier-Grall participe au Prix du roman Cezam, qui vise à faire connaître 10 romans éclectiques parus dans l’année et invite les lecteurs à élire leur titre préféré. L’équipe de la bibliothèque vous propose de lancer l’édition 2026 par une présentation des romans en compétition, qui seront ensuite mis à la disposition des lecteurs et lectrices tout au long de l’année.

Public adultes. .

Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

