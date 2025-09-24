Présentation de la séléction Escapages adulte 2025/2026 Azay-le-Ferron
Présentation de la séléction Escapages adulte 2025/2026 Azay-le-Ferron mercredi 24 septembre 2025.
Présentation de la séléction Escapages adulte 2025/2026
2 allée des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre
Gratuit
Gratuit
Début : Mercredi 2025-09-24 15:00:00
fin : 2025-09-24 16:30:00
2025-09-24
Présentation des livres avec lectures d’extraits. Animé par Caroline.
Les lecteurs/trices devront se rapprocher de leur bibliothèque de rattachement pour le prêt de ces livres. .
2 allée des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr
