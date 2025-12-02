Présentation de la table des 13 desserts à l’Office de Tourisme de Montélimar Office de Tourisme Montélimar Agglomération Montélimar

Présentation de la table des 13 desserts à l’Office de Tourisme de Montélimar

Office de Tourisme Montélimar Agglomération Montée St Martin Montélimar Drôme

Début : Dimanche 2025-12-02

fin : 2025-01-03

2025-12-02

Un incontournable des fêtes de fin d’année en Provence, venez explorer la table des treize desserts, ses secrets et symboles de cette tradition emblématique, petits et grands sont conviés à une immersion festive et chaleureuse.

Office de Tourisme Montélimar Agglomération Montée St Martin Montélimar 26200 Drôme

English :

An essential part of the festive season in Provence, come and explore the table of thirteen desserts, its secrets and the symbols of this emblematic tradition. Young and old are invited to a warm and festive immersion.

German :

Ein Muss für jedes Weihnachtsfest in der Provence. Erkunden Sie den Tisch der dreizehn Desserts, seine Geheimnisse und Symbole dieser emblematischen Tradition. Groß und Klein sind zu einem festlichen und herzlichen Eintauchen eingeladen.

Italiano :

Venite a scoprire la tavola dei tredici dolci, i suoi segreti e i simboli di questa tradizione emblematica. Grandi e piccini sono invitati a partecipare al divertimento festivo.

Espanol :

Venga a descubrir la mesa de los trece postres, sus secretos y los símbolos de esta emblemática tradición. Grandes y pequeños están invitados a unirse a la diversión festiva.

