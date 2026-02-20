Présentation de la technique du Tufting Atelier Alice Rivière Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Alice Rivière Romans-sur-Isère

Présentation de la technique du Tufting Atelier Alice Rivière Journées Européennes des Métiers d’Art

Atelier Alice Rivière 8 cote Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

Dans le cadre de l’édition 2026 des Journées Européennes des Métiers d’Art, Alice Rivière vous propose de découvrir la technique du Tufting, ou touffetage, sur son lieu de travail.

Atelier Alice Rivière 8 cote Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes aliceriviere@hotmail.fr

English :

As part of the 2026 edition of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Alice Rivière invites you to discover the tufting technique at her workplace.

