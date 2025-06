Présentation de la traduction des Letras de Francisco Moreno Galván La librairie Caractères Mont-de-Marsan 3 juillet 2025 10:00

En 2024, dans le cadre de Cantando las cuarenta, une résidence de cante imaginée par Domingo González et le Festival Arte Flamenco, avait permis d’accueillir trois jeunes artistes, Rocío Luna, Ángeles Toledano et Andrés Armero avec le maestro Arcángel. Ils avaient élaboré ensemble un spectacle autour de letras du poète Francisco Moreno Galván. Une sélection d’entre elles a été traduite aux éditions Fario (Paris) par Serge Airoldi, avec la complicité de Juan Diego Martín Cabeza, universitaire, poète et neveu de Francisco Moreno Galván, sous le titre J’ai voulu pêcher des étoiles. Elles seront présentées pendant le Festival.

Avec Juan Diego Martín Cabeza, Serge Airoldi

Modération Lionel Niedzwiecki

Interprète Lucie Chollet

Entrée libre .

