Présentation de la vie en baraque Grande baraque du Rouho Lorient

Présentation de la vie en baraque 20 et 21 septembre Grande baraque du Rouho Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A la Libération de la poche de Lorient en 1945, des milliers de Lorientais sont hébergés dans des baraques, des habitats provisoires montés en attendant la reconstruction de la ville. Les membres de l’association Baraques An Orient vous racontent la vie en baraque après-guerre.

Grande baraque du Rouho 4, rue du Rouho 56100 Lorient Lorient 56100 Kerfichant Morbihan Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

Furst-Herold Florimond