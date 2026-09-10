Présentation de la vie religieuse à Magny-en-Vexin au XVIIIe siècle, Église Notre-Dame, Magny-en-Vexin

Informations pratiques

Présentation de la vie religieuse à Magny-en-Vexin au XVIIIe siècle Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nicolas Laplane présentera son mémoire de recherche en Histoire sur le thème, la vie religieuse dans le Vexin français : Magny-en-Vexin au XVIIIe siècle. Ce temps de présentation sera conclue par un moment d’échanges.

Église Notre-Dame 1 rue de l’école, 95420 Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin 95420 Val-d’Oise Île-de-France

Conférence

© Eugène Sadoux