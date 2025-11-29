Présentation de l’album musical Bûchette et l’arbre magique Saint-Maur
Présentation de l'album musical Bûchette et l'arbre magique Saint-Maur samedi 29 novembre 2025.
Place de la Mairie Saint-Maur Indre
Samedi 2025-11-29
Présentation du conte musical Bûchette et l’arbre magique avec dessins en live de l’illustrateur Philippe Deschaux, et dédicaces de l’autrice Isabelle Georges.
Esther passe ses vacances chez sa grand-mère Bûchette. Ensemble elles soignent un beau marronnier. Un jour, un horrible bonhomme menace de couper l’arbre…
Bûchette appelle ses amies à la rescousse ! Dans un monde où vieillir fait peur et où les personnes âgées sont mises à l’écart, ce livre chantant célèbre la vieillesse en faisant d’une grand-mère pleine de vie et de ressources une héroïne inattendue et attachante. Une invitation à rêver, à retrouver l’essentiel.
Une histoire qui se lit, se chante et s’écoute aussi au moyen d’un QR code. .
Place de la Mairie Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 26 40 bibliotheque@saint-maur36.fr
