Présentation de l’alimentation végétale et dégustation Espace Evasion Frot Meaux

Présentation de l’alimentation végétale et dégustation Mercredi 1 octobre, 10h00 Espace Evasion Frot Seine-et-Marne

Participation gratuite, inscription obligatoire et réservée aux membres de l’Espace Evasion Frot (adhésion gratuite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-01T10:00:00 – 2025-10-01T15:00:00
Fin : 2025-10-01T10:00:00 – 2025-10-01T15:00:00

Dans le cadre de la Grande Semaine Végétale, le groupe local Seine-et-Marnais de l’Association Végétarienne de France vous convie à un moment gourmand et convivial
Au programme :
✨ Présentation de l’AVF et de ses actions
Échanges autour de l’alimentation végétale et de ses bienfaits
Dégustation de recettes 100 % végétales… à savourer sans modération !
Ce sera la première étape d’un parcours gourmand : une série d’ateliers de cuisine proposés tout au long de l’année pour explorer, apprendre et partager ensemble.

Espace Evasion Frot 9 Rue Louis Braille Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France
Premier rendez-vous gourmand à l’Espace Évasion Frot