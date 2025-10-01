Présentation de l’alimentation végétale et dégustation Espace Evasion Frot Meaux

Présentation de l’alimentation végétale et dégustation Espace Evasion Frot Meaux mercredi 1 octobre 2025.

Présentation de l’alimentation végétale et dégustation Mercredi 1 octobre, 10h00 Espace Evasion Frot Seine-et-Marne

Participation gratuite, inscription obligatoire et réservée aux membres de l’Espace Evasion Frot (adhésion gratuite)

Dans le cadre de la Grande Semaine Végétale, le groupe local Seine-et-Marnais de l’Association Végétarienne de France vous convie à un moment gourmand et convivial

Au programme :

✨ Présentation de l’AVF et de ses actions

Échanges autour de l’alimentation végétale et de ses bienfaits

Dégustation de recettes 100 % végétales… à savourer sans modération !

Ce sera la première étape d’un parcours gourmand : une série d’ateliers de cuisine proposés tout au long de l’année pour explorer, apprendre et partager ensemble.

Espace Evasion Frot 9 Rue Louis Braille Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France

Premier rendez-vous gourmand à l’Espace Évasion Frot