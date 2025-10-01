Présentation de l’alimentation végétale et dégustation Espace Evasion Frot Meaux
Présentation de l’alimentation végétale et dégustation Espace Evasion Frot Meaux mercredi 1 octobre 2025.
Présentation de l’alimentation végétale et dégustation Mercredi 1 octobre, 10h00 Espace Evasion Frot Seine-et-Marne
Participation gratuite, inscription obligatoire et réservée aux membres de l’Espace Evasion Frot (adhésion gratuite)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-01T10:00:00 – 2025-10-01T15:00:00
Fin : 2025-10-01T10:00:00 – 2025-10-01T15:00:00
Dans le cadre de la Grande Semaine Végétale, le groupe local Seine-et-Marnais de l’Association Végétarienne de France vous convie à un moment gourmand et convivial
Au programme :
✨ Présentation de l’AVF et de ses actions
Échanges autour de l’alimentation végétale et de ses bienfaits
Dégustation de recettes 100 % végétales… à savourer sans modération !
Ce sera la première étape d’un parcours gourmand : une série d’ateliers de cuisine proposés tout au long de l’année pour explorer, apprendre et partager ensemble.
Espace Evasion Frot 9 Rue Louis Braille Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France
Premier rendez-vous gourmand à l’Espace Évasion Frot