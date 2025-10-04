Présentation de l’apithérapie Bibliothèque de Saint Béron Saint-Béron

Présentation de l’apithérapie Bibliothèque de Saint Béron Saint-Béron samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Venez découvrir l’apithérapie lors de cet atelier proposé par « Au jardin des songes » L’apithérapie est l’utilisation thérapeutique des produits de la ruche pour le bien-être et la beauté. Tout public

Bibliothèque de Saint Béron saint béron Saint-Béron 73520 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

