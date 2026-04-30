Présentation de l’artiste Lou-Andréa Lassalle-Villaroya Cercle de Luë Lüe

Lüe

Présentation de l’artiste Lou-Andréa Lassalle-Villaroya

Cercle de Luë 72 rue Saint-Philibert Lüe Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

La mairie de Solférino et l’association Napoléon III et le XXIe siècle se sont associées à La Forêt d’Art Contemporain et à l’artiste Lou Andréa Lassalle-Villaroya autour d’un projet artistique pour la commune. Cela fait quelques années que l’artiste intervient sur la commune, entre ateliers, temps de résidences et événements, des œuvres emblématiques vont prochainement s’inscrire dans le paysage de Solférino.

Retrouvons-nous le 5 juin à 18h00, au cercle de Luë, pour découvrir et échanger avec l’artiste sur son projet. .

Cercle de Luë 72 rue Saint-Philibert Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 11 23 31 contact@laforetdart.com

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English : Présentation de l’artiste Lou-Andréa Lassalle-Villaroya

L’événement Présentation de l’artiste Lou-Andréa Lassalle-Villaroya Lüe a été mis à jour le 2026-04-30 par PNR Landes de Gascogne