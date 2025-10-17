Présentation de l’association OSI-Panthera Bibliothèque Auzances

Bibliothèque 5004D Rue Delaporte Auzances

Début : 2025-10-17

Avez-vous déjà songé à des vacances autrement, loin du surtourisme ? Participer au comptage des baleines, assister un paléontologue sur le terrain, observer la faune sauvage, recenser la flore locale en participant à la recherche scientifique ?

Manon LHOMME, docteur vétérinaire, en a fait l’expérience dans le cadre de séjours à l’étranger encadrés par l’association mondialement reconnue OSI-Panthera (Objectif Sciences International). Elle rentre d’un séjour au Kirghizistan où elle a pu, en compagnie de naturalistes et d’autres participants volontaires, observer la panthère des neiges dans la réserve de Sarychat-Ertash, à l’est du pays.

Manon LHOMME se propose ici de présenter l’association OSI, de relater son expérience, ses rencontres et sa découverte de la culture kirghize. .

