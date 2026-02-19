Présentation de l’atelier de Nathalie Delanoe, peintre sur mobilier Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier l’Elixir des Couleurs Romans-sur-Isère

Présentation de l’atelier de Nathalie Delanoe, peintre sur mobilier Journées Européennes des Métiers d’Art

Atelier l’Elixir des Couleurs 17 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, de nombreux artisans ouvrent les portes de leurs atelier et vous invite à découvrir leurs méthodes de travail. Nathalie Delanoe en fait partie ou vous invite sur son lieu de création.

Atelier l’Elixir des Couleurs 17 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lelixirdescouleurs@gmail.com

English :

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, many artisans are opening the doors of their workshops and inviting you to discover their working methods. Nathalie Delanoe is one of them, inviting you to visit her place of creation.

