Présentation de l’avancement des travaux du château, Château de villars, La Chapelle-Villars

Présentation de l’avancement des travaux du château 19 et 20 septembre Château de villars Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Villars ouvre ses portes au public pour un week-end placé sous le signe de l’histoire vivante et de la découverte.

Niché au cœur du Pilat rhodanien, ce château chargé d’histoire, dont les origines remontent au XVe siècle et enrichi au fil des siècles, invite les visiteurs à plonger dans son passé à travers un parcours de visite inédit Habituellement fermé, ce site inscrit au titre des monuments historiques se dévoile dans toute son authenticité, mettant en lumière ses différentes phases de construction et son ambitieux programme de restauration en cours.

Pour rendre cette immersion encore plus vivante, des troupes médiévales investiront les lieux tout au long du week-end. Campements, démonstrations d’armes, scènes de vie quotidienne et animations rythmeront la visite, transportant petits et grands à l’époque des chevaliers. Les visiteurs pourront ainsi découvrir l’univers médiéval de manière ludique et interactive, au cœur même d’un site patrimonial exceptionnel.

Entre patrimoine architectural, reconstitution historique et animations pour toute la famille, cette ouverture exceptionnelle promet une expérience unique, mêlant culture, spectacle et transmission du patrimoine.

Château de villars 298 Chemin du Pras 42410 La Chapelle Villars La Chapelle-Villars 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateauchapellevillars.com Le château est un mélange de plusieurs époques de construction : sur des fondations d’un manoir au XVe siècle s’est agrandi dans le premier quart du XVIIe siècle un château d’agrément, remanié dans le 3e quart du XIXe siècle.

Le 28 décembre 1978 le château est partiellement inscrit au titre des monuments historiques : Façades et toitures ; peintures de la coupole au rez de chaussée de la tour Nord Est ; salle commune avec son décor ; cheminée de la chambre de l’Archevêque au premier étage ; peintures murales du corridor central au deuxième étage.

Un programme important de réhabilitation du site est en cours avec la rénovation de l’ensemble des éléments inscrits. Parking sur place limité à 30 places, proche du centre bourg du village de La Chapelle Villars

Journées européennes du patrimoine 2026

©corentin Pfeiffer