Présentation de l’écosystème forestier, des plantes sauvages avec des contes locaux parking du nouveau cimetière de Zetting GPS 49.0831 , 7.1251 Zetting lundi 18 mai 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Lundi Lundi 2026-05-18 13:30:00
fin : 2026-05-18 17:00:00
2026-05-18
Présentation de l’écosystème forestier, des plantes sauvages avec en parallèle des contes locaux en lien avec cet environnement.Tout public
parking du nouveau cimetière de Zetting GPS 49.0831 , 7.1251 44 de l’Eglise Zetting 57905 Moselle Grand Est +33 6 71 47 21 94
A presentation of the forest ecosystem and wild plants, accompanied by local stories related to this environment.
