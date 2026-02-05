Présentation de l’écosystème forestier, des plantes sauvages avec des contes locaux parking du nouveau cimetière de Zetting GPS 49.0831 , 7.1251 Zetting

Présentation de l’écosystème forestier, des plantes sauvages avec des contes locaux

parking du nouveau cimetière de Zetting GPS 49.0831 , 7.1251 44 de l’Eglise Zetting Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-18 13:30:00

fin : 2026-05-18 17:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Présentation de l’écosystème forestier, des plantes sauvages avec en parallèle des contes locaux en lien avec cet environnement.Tout public

0 .

parking du nouveau cimetière de Zetting GPS 49.0831 , 7.1251 44 de l’Eglise Zetting 57905 Moselle Grand Est +33 6 71 47 21 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A presentation of the forest ecosystem and wild plants, accompanied by local stories related to this environment.

L’événement Présentation de l’écosystème forestier, des plantes sauvages avec des contes locaux Zetting a été mis à jour le 2026-02-05 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES