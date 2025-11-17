Présentation de l’exposition à l’Université Permanente Université permanente, Ateliers et Chantiers de Nantes Nantes

Présentation de l’exposition à l’Université Permanente Université permanente, Ateliers et Chantiers de Nantes Nantes lundi 17 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 16:30 – 18:00

Gratuit : non Renseignements et réservations sur www.up.univ-nantes.fr/conferences-et-rencontres Tout public, Adulte

Découvrir l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver avec la commissaire de l’exposition… qu’espérer de mieux ?Par Marie-Anne du Boullay, commissaire de l’expositionDurée : 1h

Université permanente, Ateliers et Chantiers de Nantes Nantes 44200

https://up.univ-nantes.fr/conferences-et-rencontres