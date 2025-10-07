Présentation de l’exposition « Être(s) humain(s) » Ancenis-Saint-Géréon

L’exposition « Être(s) humain(s) » vous sera présentée avec SOS Méditerranée

Ce mardi, assistez à la présentation de l’exposition « Être(s) humain(s) », une visite qui vous permettra d’en apprendre davantage sur les parcours migratoires, la solidarité internationale et SOS Méditerranée.

Ce projet, porté par les bénévoles de l’antenne nantaise de SOS Méditerranée, rassemble des photographies prises, pour la plupart, lors des opérations de sauvetage de SOS Méditerranée sur l’Aquarius puis l’Ocean Viking.

Dans cette exposition, il est question de mettre des visages sur des parcours migratoires douloureux ainsi que sur la chaîne de solidarité qui s’est mise en place pour financer un navire civil de sauvetage dont le coût journalier est de 24 000 € (en 2022).

Vous pouvez également visiter l’exposition sur les horaires de la médiathèque La Pléiade

Mardi et Vendredi 14h -18h

Mercredi et Samedi 10h 13h / 14h 18h

Jeudi 10h 13h .

Place de la République Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

The exhibition « Être(s) humain(s) » will be presented with SOS Méditerranée

German :

Die Ausstellung « Être(s) humain(s) » wird Ihnen zusammen mit SOS Méditerranée präsentiert

Italiano :

La mostra « Être(s) humain(s) » sarà presentata con SOS Méditerranée

Espanol :

La exposición « Être(s) humain(s) » se presentará con SOS Méditerranée

