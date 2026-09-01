AGENDA · Plouénan
Présentation de l’exposition Les Gitans Plouénan
mercredi 30 septembre 2026 · Plouénan
Informations pratiques
Plouénan
Présentation de l’exposition Les Gitans
Salle le Cristal Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Dans le cadre de la Semaine Bleue, Albert Pennec commentera ses oeuvres photographiques, actuellement présentées à la médiathèque de Plouénan. .
Salle le Cristal Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
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English :
L’événement Présentation de l’exposition Les Gitans Plouénan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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