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AGENDA · Plouénan

Présentation de l’exposition Les Gitans Plouénan

mercredi 30 septembre 2026 · Plouénan

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle le Cristal
Ville
29420 Plouénan
Département
Finistère
Tarif

Plouénan

Présentation de l’exposition Les Gitans

Salle le Cristal Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Dans le cadre de la Semaine Bleue, Albert Pennec commentera ses oeuvres photographiques, actuellement présentées à la médiathèque de Plouénan.   .

Salle le Cristal Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47 

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English :

L’événement Présentation de l’exposition Les Gitans Plouénan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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