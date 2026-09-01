Informations pratiques

Plouénan

Présentation de l’exposition Les Gitans

Salle le Cristal Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Dans le cadre de la Semaine Bleue, Albert Pennec commentera ses oeuvres photographiques, actuellement présentées à la médiathèque de Plouénan. .

Salle le Cristal Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

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English :

L’événement Présentation de l’exposition Les Gitans Plouénan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX