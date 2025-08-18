Présentation de l’exposition « Murmures de l’orage » Decazeville

Présentation de l’exposition « Murmures de l’orage »

Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron

Gratuit

Gratuit

De 11h à 12h30 et de 15h à 18h à l’Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville.

Présentation de l’exposition « Murmures de l’orage », explications scientifiques sur les orages et information sur le dossier complet de l’orage destructeur du 25 juin 2025.

Présentation par Roman LAVAL .

Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

