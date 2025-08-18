Présentation de l’exposition « Murmures de l’orage » Decazeville
Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-18
fin : 2025-08-18
De 11h à 12h30 et de 15h à 18h à l’Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville.
Présentation de l’exposition « Murmures de l’orage », explications scientifiques sur les orages et information sur le dossier complet de l’orage destructeur du 25 juin 2025.
Présentation par Roman LAVAL .
Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr
