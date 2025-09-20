Présentation de livres anciens Bibliothèque des Quatre-Piliers Bourges

Présentation de livres anciens Bibliothèque des Quatre-Piliers Bourges samedi 20 septembre 2025.

Présentation de livres anciens Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Bibliothèque des Quatre-Piliers Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’équipe de la bibliothèque des Quatre Piliers vous propose deux présentations d’ouvrages anciens. Vous pourrez ainsi découvrir les brouillons du Grand Meaulnes ainsi que de magnifiques éditions illustrées de ce roman. Et puisque Le Grand Meaulnes est une belle histoire d’amour, vous partirez à la recherche de représentations de l’amour dans les collections de la bibliothèque patrimoniale : d’une enluminure médiévale à un dessin des Années folles en passant par des gravures de l’époque romantique.

Bibliothèque des Quatre-Piliers 8, place des Quatre-Piliers, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 24 33 40 https://mediatheque.ville-bourges.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequesbourges/ La bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers fait partie du réseau des bibliothèques de la ville de Bourges. Elle conserve des documents riches et variés : manuscrits du Moyen Âge, incunables, livres anciens, archives littéraires, documents du fonds Berry, livres d’artistes…

La bibliothèque est située dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, l’hôtel Témoin. Parking de la place Séraucourt à 5 minutes à pied.

L’équipe de la bibliothèque des Quatre Piliers vous propose deux présentations d’ouvrages anciens. Vous pourrez ainsi découvrir les brouillons du _Grand Meaulnes_ ainsi que de magnifiques éditions de…

Ville de Bourges, bibliothèque municipale