Présentation de livres, Libraire Montaigne Bergerac

Présentation des livres Prix des Lecteurs 2025-2026 à la librairie Montaigne.

Les bibliothécaires du réseau de la CAB présentent les livres du Prix des lecteurs Étranges Lectures. Le Prix des lecteurs est une invitation supplémentaire à la découverte de littératures étrangères.

Pour favoriser l’implication et la participation du public, Etranges Lectures organise depuis 2008 un Prix des lecteurs.

De novembre à avril, 5 romans étrangers sont proposés à la lecture et au vote des lecteurs.

Le livre qui remporte le plus de suffrages fait l’objet d’une des 4 lectures publiques programmées lors de la saison suivante. .

Libraire Montaigne 6 Place des 2 Conils Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 44 80 librairie.montaigne@orange.fr

