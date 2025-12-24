Présentation de livres, Libraire Montaigne Bergerac
Présentation de livres
Libraire Montaigne 6 Place des 2 Conils Bergerac Dordogne
Présentation des livres Prix des Lecteurs 2025-2026 à la librairie Montaigne.
Les bibliothécaires du réseau de la CAB présentent les livres du Prix des lecteurs Étranges Lectures. Le Prix des lecteurs est une invitation supplémentaire à la découverte de littératures étrangères.
Pour favoriser l’implication et la participation du public, Etranges Lectures organise depuis 2008 un Prix des lecteurs.
De novembre à avril, 5 romans étrangers sont proposés à la lecture et au vote des lecteurs.
Le livre qui remporte le plus de suffrages fait l’objet d’une des 4 lectures publiques programmées lors de la saison suivante. .
Libraire Montaigne 6 Place des 2 Conils Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 44 80 librairie.montaigne@orange.fr
