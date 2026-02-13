Présentation de livres : censure ou autocensure dans les milieux documentaires, Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val’Eyrieux, Le Cheylard

Présentation de livres : censure ou autocensure dans les milieux documentaires 18 mars – 6 avril Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val’Eyrieux Ardèche

Tables thématiques pour pointer les enjeux autour de ce phénomène qui s’intensifie et découverte de certains auteurs et autrices censurés aux Etats-Unis (livres empruntables dans les bibliothèques de Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville, Le Cheylard et Saint-Agrève).

Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val’Eyrieux Médiathèque le cheylard Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Si certains ouvrages ou auteurs sont censurés dans certains pays, d’autres leur offre une visibilité renforcée.